0 Facebook Quarto, aggredito e morso da tre cani: il post denuncia su Facebook Aggredito e morso dai cani. Una segnalazione correlata da diverse foto e inviata al Consigliere regionale Borrelli. Le immagini virali sui social Cronaca 7 Dicembre 2021 09:17 Di redazione 1'

È uscito a fare una passeggiata con il suo cane. Un semplice giretto o il momento di far fare i propri bisogni all’amico a quattro zampe. Ma tutto è finito nel sangue. Un’aggressione con relativi morsi subita dall’animale e dal suo padrone da altri tre quadrupedi.

È accaduto a Quarto, località flegrea in provincia di Napoli. A raccontare l’episodio con tanto di fotografie, è stata la stessa vittima che ha segnalato la vicenda al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il post è finito sui social diventando virale.

Aggredito e morso dai cani

Queste le parole scritte sui social e segnalate al Consigliere Borrelli: “Salve, abito a Quarto in via Cicori. L’altra sera passeggiavo con il mio cane sotto casa e sono stato attaccato da tre cani di proprietà di una famiglia che abita vicino a me. Questi cani sono pericolosi, non è la prima volta che aggrediscono qualcuno, cosa aspettiamo per togliere i cani a queste persone? Oggi è toccato a me“.