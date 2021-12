0 Facebook “È stato il suo cane ad aggredirci, l’ho denunciato per diffamazione”: la risposta della signora di Quarto La risposta della signora di Quarto. "Frustava i mei cani con il guinzaglio, ho una lesione al tendine e devo pagare le spese mediche" News 7 Dicembre 2021 16:24 Di Andrea Aversa 1'

“Ha pubblicato dati sensibili sui social diffamandoci. Per questo l’ho denunciato. Inoltre, i fatti sono andati in modo diverso“, a dirlo a Vocedinapoli.it, la signora Valeria Sanzio di Quarto, località flegrea in provincia di Napoli.

Valeria è stata coinvolta in un‘aggressione causata da cani. In un primo momento è diventato virale un post pubblicato su Facebook dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Proprio queste immagini sono al centro della denuncia fatta dalla sig.ra Sanzio per diffamazione.

All’interno del post c’era la segnalazione di un uomo (A.M.) che aveva dichiarato di essere stato aggredito e morso da tre cani appartenenti proprio alla signora Valeria. Quest’ultima ha però replicato affermando che in realtà si è verificato l’esatto contrario.

La risposta della signora di Quarto

“È stato il suo cane ad aggredirci, lui ha anche frustato i miei con il guinzaglio – ha raccontato Valeria -. Per questo i miei cani hanno reagito, per difenderci. Ho un tendine lesionato e dovrò pagare le spese mediche“. La signora ci ha inviato referto medico e denuncia sporta ai carabinieri.