Dolore nel Napoletano, la città piange Sergio: "Era un padre amorevole" Casoria 7 Dicembre 2021

Dolore e lacrime a Casoria, comune del Napoletano, dove la città piange la scomparsa dell’ex vicesindaco Sergio D’Anna. In tanti casoriani, in queste ore, si uniscono al lutto della famiglia.

“Era un amorevole padre di famiglia”

“Ho appreso – scrive ancora in preda al dolore il primo cittadino di Casoria, Raffaele Bene – con grande sgomento la notizia della nascita a nuova vita del caro amico Sergio D’Anna .È stato più volte consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Uomo garbato, determinato, sanguigno e profondamente innamorato di Casoria. Sempre affettuoso nei miei riguardi e pronto a darmi consigli. Padre amorevole, legato a straordinari valori familiari. A tutta la famiglia, alla moglie, ai figli ed in particolare al caro Giuseppe un fraterno abbraccio. Ciao Sergio.”

“È davvero difficile – racconta invece Gianluca sui social – provare ad esprimere un pensiero in momenti come questi… è davvero triste pensare che di te mi resterà solo il ricordo e le foto del nostro percorso di vita trascorso insieme come “Padre e Figlio” legati dalla forte passione per la politica e per il bene della nostra Casoria. Se oggi sono l’uomo che sono diventato…lo devo soprattutto a “Te” che da buon “Padre di Famiglia” come amavi sempre dire tu…hai trasmesso a quel gruppo di giovani i valori ed i principi sani della vita e l’amore di essere Casoriano. Sei stato l’unico a Casoria nel credere realmente nei giovani…anche per questo avrò per sempre nei tuoi confronti un forte senso di gratitudine“.