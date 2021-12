0 Facebook Raffaella, morta a 3 anni al Santobono di Napoli mentre giocava: organizzata una fiaccolata Cronaca 7 Dicembre 2021 16:12 Di redazione 1'

E’ stata organizzata una fiaccolata per la piccola Raffaella, morta ieri al Santobono di Napoli dopo un malore.

La piccolina di San Cipriano d’Aversa, come riporta Edizione Caserta.it, ha avuto un malore la domenica mattina mentre giocava. E’ stata trasportata presso il nosocomio napoletano ed è poi deceduta.

I funerali si terranno oggi. Intanto la scuola e le maestre ricorderanno la bimba con una fiaccolata che partirà dalla scuola materna per arrivare sotto l’abitazione della famiglia. “La Scuola Cartoonlandia per ricordare la piccola Raffaella organizzerà una fiaccolata alle ore 16.30,partirà dalla scuola per raggiungere l’abitazione della piccola. Vi invitiamo a partecipare bambini ed adulti . Per qualsiasi info potete rivolgervi a noi.

”