Caterina Balivo in bikini: “Rotolini, pancetta, smagliature”, le foto della conduttrice e i commenti

“Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini”: così la bellissima Caterina Balivo si presenta su Facebook, dove ha postato due foto di lei al mare in atteggiamento di completo relax.

La conduttrice, moglie di Guido Maria Brera, non mostra solo il suo look, ma vuole lanciare anche un messaggio di accettazione del proprio corpo a tutte le donne. Rotolini, pnacetta, panciona, smagliature o bacino allargato a causa del parto non devono essere un motivo per rinunciare a un bel bikini, meglio se anche comodo, specifica la Balivo.

Qualche giorno fa, Caterina Balivo è stata anche protagonista di un video molto divertente dove la si vede uscire da una vasca da bagno, arrivare in spiaggia e immergersi nelle limpide acque della Maldive. “E poi capita che ci pensi così tanto, così tanto intensamente che i sogni a volte si avverano…e sono pazzeschi!! Il problema però è che nella realtà durano molto meno dei sogni… e quindi rimane solo un bellissimo ricordo che voglio condividere qui con voi da stasera”, aveva scritto sui social.