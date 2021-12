0 Facebook La vicina non ricambia il saluto, lui entra in casa e la riempie di botte: “Così ti impari” San Gennaro Vesuviano 6 Dicembre 2021 16:15 Di redazione 1'

Incrocia una vicina di casa nell’androne condominiale e la saluta, ma lei non ricambia. Così l’uomo, un 31enne di orgini ucraine, per la rabbia del mancato saluto decide di entrare nell’abitazione della donna per riempirla di botte. Per la vittima, salvata dall’intervento dei carabinieri, sono stati preagnoisticati 15 giorni di prognosi, mentre l’aggressore è stato tratto in arresto.

L’aggressione

I fatti sono accaduti, nelle scorse ore, nel comune di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove i miliatri dell’Arma hanno arrestato un 31enne originario dell’est Europa. Tutto era partito da un mancato saluto. Così l’uomo ha deciso entare nell’abitazione di una sua connazionale, approfittando che il portone fosse aperto, e l’ha aggredita brutalmente riempiendola insensatamente di botte . I carabinieri, allertati dalla centrale operativa, sono così intervenuti sul posto facendo irruzione nell’appartamento. Qui hanno trovato la vittima col volto completamente tumefatto dagli schiaffi ricevuti e hanno prontamente bloccato l’aggressore che ora resta in attesa di giudizio.