Lutto a Giugliano, addio a Pasquale Caputo del 'Pollo d'Oro' È morto Pasquale Caputo. La triste notizia che ha sconvolto la cittadina dell'area Nord in provincia di Napoli. Gestiva 'Il pollo d'oro' Cronaca 5 Dicembre 2021

Aveva 55 anni ed era molto amato e conosciuto. Non solo perché gestiva un noto locale, ‘Il pollo d’oro‘, ma soprattutto perché era una persona in gamba e per bene.

È morto Pasquale Caputo

Dedito al lavoro e alla famiglia, Pasquale Caputo aveva perso tempo fa la moglie Anna. Ora anche lui è deceduto. Sui social non si parla d’altro.

È morto Pasquale Caputo: il post su Facebook

LA FASCIA COSTIERA PIANGE PER LA PERDITA DI PASQUALE CAPUTO , GESTORE DE ” IL POLLO D’ORO” A VARCATURO.

Per chi vive in fascia costiera giuglianese Pasquale Caputo era un’istituzione e la sua attività gastronomica, “Il Pollo d’Oro”, ben nota e frequentatissima.

Lui l’ha gestita per anni insieme alla sua dolce moglie Anna Saulino. Un’attività familiare piena d’amore che però la sorte ha stravolto portando via prima Anna ed oggi lui, Pasquale, a soli 55 anni, a causa di un male implacabile che lo aveva debilitato già da un po’ di tempo.

Tutta la fascia costiera si stringe intorno al dolore di questa famiglia. Ciao Pasquale , riposa in pace insieme alla tua cara Anna.