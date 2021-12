0 Facebook Napoli, festa di matrimonio abusiva in Galleria Umberto: il blitz della Municipale Festa di matrimonio abusiva in Galleria Umberto. La Polizia locale ha fatto un intervento ed emesso alcune sanzioni. Mancavano le autorizzazioni Cronaca 5 Dicembre 2021 23:20 Di redazione 1'

Durante i controlli gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato anche un intervento nella Galleria Umberto dove era stato organizzato un pubblico spettacolo in occasione di una cerimonia di matrimonio senza alcuna autorizzazione.

Festa di matrimonio abusiva in Galleria Umberto

Il titolare del locale ha ricevuto un verbale per l’assenza di autorizzazione sanitaria, della certificazione di impatto acustico e della licenza di pubblico spettacolo, mentre la società di catering, organizzatrice, per la mancanza della licenza amministrativa per servizio al domicilio del consumatore e per la mancata differenziazione dei rifiuti all’interno dei locali.