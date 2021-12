0 Facebook ‘Domenica In’, Federico Fashion Style in lacrime da Mara Venier Federico Fashion Style in lacrime a 'Domenica In'. Il parrucchiere dei vip ha raccontato uno spaccato della sua vita privata Spettacolo 5 Dicembre 2021 21:31 Di redazione 1'

È scoppiato in lacrime Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, noto a tutti come il parrucchiere dei vip. Federico non ha trattenuto la commozione mentre era ospite di Mara Venier a ‘Domenica In‘.

Lauri, protagonista anche dello show ‘Ballando con le stelle‘ ha commentato un filmato mandato in onda proprio durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Nel video è stata mostrata la vicenda che ha coinvolto la figlia di Federico.

“Ho raccontato la verità – ha spiegato Lauri – Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per realizzarlo. E’ un miracolo, un messaggio per le persone come me che sperano di avere un figlio… dopo le difficoltà arriverà! Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare Milly Carlucci. Ieri è stato un regalo per tutti e grazie a lei mi sono liberato anche di questa cosa, ne sono davvero molto felice“.