0 Facebook Addio a Martha De Laurentiis, lutto per il presidente del Napoli È morta Martha De Laurentiis. Era la moglie di Dino De Laurentiis, fratello di Adl presidente della Filmauro e della SSC Napoli Calcio Napoli 5 Dicembre 2021 19:11 Di redazione 1'

Una triste notizia ha colpito la famiglia De Laurentiis. Grande il dolore per Aurelio, presidente del Napoli. È infatti deceduta Martha De Laurentiis, moglie del produttore cinematografico Dino De Laurentiis e zia di Adl, attuale patron della Filmauro. Martha aveva 66 anni ed era innamorata di Napoli, in particolare di Capri

Recentemente De Laurentiis aveva ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Napoli, considerato il legame speciale tra il capoluogo partenopeo e Martha. “Considera Napoli una seconda casa“, disse per l’occasione l’ex sindaco Luigi De Magistris. Martha, secondo quanto riportato da Il Mattino, era nata a era nata a Lancaster, nel cuore del territorio Amish della Pennsylvania Olandese.

È morta Martha De Laurentiis

Martha De Laurentiis aveva incontrato Dino, zio dell’attuale presidente della SSC Napoli, a New York negli Stati Uniti. Si era laureata presso la Ball State University vicino a Indianapolis. Con Dino De Laurentiis aveva fondato tre studios cinematografici: a Wilmington (Carolina del Nord) nel 1984, in Australia nel 1986, e in Marocco nel 2003.