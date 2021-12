0 Facebook Napoli, tragedia in strada: ragazzino di 15 anni morto all’improvviso a Soccavo Cronaca 2 Dicembre 2021 21:48 Di redazione 1'

Un tragedia ha sconvolto il quartiere di Soccavo stasera. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato colto da un malore.

L’episodio drammatico è avvenuto in via Epomeo. Numerosi i messaggi su Facebook, su cui si apprende la notizia, per esprimere la vicinanza alla mamma Rosaria, titolare di una gioielleria proprio nella stessa via in cui è avvenuto il decesso.

Ancora sconosciute le cause del decesso.