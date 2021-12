0 Facebook Quando iniziano i saldi invernali in Campania, la data del via agli sconti è decisa News 3 Dicembre 2021 18:17 Di redazione 1'

Quest’anno i saldi in Campania iniziano in anticipo. A comunicare ufficialmente la data è stato Vincenzo De Luca nella sua consuetudinaria diretta del venerdì su Facebook. Il governatore, dopo aver fatto il punto sulla situazione pandemica e aver spiegato come intende procedere per i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, ha dato questa notizia.

Quando iniziano i saldi invernali in Campania

I saldi invernali 2021 in Campania inizieranno il 5 gennaio, sei giorni in anticipo rispetto all’anno scorso, che erano iniziati l’11 gennaio. “Abbiamo approvato scadenze per saldi invernali che partiranno dal 5 gennaio e dureranno fino al 1 marzo 2022. Abbiamo stanziato altri 10 mln per Comuni che si impegnano a destagionalizzazione del turismo”, queste le parole di De Luca.

La data d’inizio dei saldi invernali 2021 in Campania

La notizia dell’inizio dei saldi d’inverno farà sicuramente piacere ai tanti cittadini campani. Alla vigilia della Befana, dunque, partiranno i primi sconti, che dureranno per quasi due mesi. Un lungo periodo per consentire a tutti di fare i propri acquisti beneficiando di prezzi inferiori.