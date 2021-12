0 Facebook Boscoreale, lutto in città: addio a Luigi Garofalo È morto Luigi Garofalo. L'intera comunità distrutta dal dolore. Tanti i messaggi d'affetto per lui. Le parole di Antonella Garofalo Cronaca 3 Dicembre 2021 17:45 Di redazione 1'

La triste notizia ha fatto il giro del web attraverso i social. Dai gruppi, il passaparola è stato implacabile. Proprio la figlia ha comunicato la triste notizia. L’intera comunità è stata distrutta dal dolore.

Tutti si sono stretti intorno alla famiglia che ha subito la dolorosa perdita. Siamo a Boscoreale, cittadina vesuviana in provincia di Napoli. È lutto per la scomparsa di Luigi Garofalo, conosciuto da tutti come ‘o Ciurar.

È morto Luigi Garofalo

Persona per bene, solare, disponibile, dedito al lavoro e alla famiglia. Così è ricordato da chi gli voleva bene. Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. DI seguito le parole della figlia Antonella.

È morto Luigi Garofalo: le parole della figlia

Oggi è venuto a mancare il mio adorato papà Luigi Garofalo per tutti o ciurar mi hai distrutto l’anima amore mio grande senza di te sarà difficile.