0 Facebook Quando iniziano i saldi invernali in Campania, c’è la data: la comunicazione della Regione Cronaca 6 Gennaio 2021 11:42 Di redazione 1'

Dopo l’attesa finalmente arriva la data d’inizio dei saldi invernali in Campania. La Regione non aveva seguito il trand nazionale e si era riservata di aspettare ancora qualche giorno per definire la partenza degli sconti. L’intenzione pare sia stata comprendere l’andatura della curva epidemiologica prima di dare l’ok.

La data di inizio dei saldi in Campania

Adesso, dopo che si è tenuto un tavolo con le associazioni di categoria, la Regione Campania ha comunicato una data ufficiale. I saldi invernali inizieranno il prossimo 11 gennaio e dureranno per 60 giorni, fino all’11 marzo.

La comunicazione è apparsa sulla pagina Facebook della Regione Campania: “Firmato oggi il decreto dirigenziale che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, le date dei saldi invernali. I saldi di fine stagione invernale avranno inizio a partire dell’11 gennaio 2021, e terminano entro il sessantesimo giorno dalla stessa, cioè l’11 marzo 2021″. La comunicazione è poi stata data anche da Confcommercio Campania.

Il post della Regione Campania