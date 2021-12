0 Facebook Dramma a scuola, ragazzo di 14 anni si lancia nel vuoto dopo interrogazione e muore Cronaca 2 Dicembre 2021 08:13 Di redazione 2'

Dramma in una scuola del Barese, dove uno studente di 14 anni è precipitato nel vuoto da una finestra del primo piano dell’edificio ed è morto. E’ accaduto mercoledì mattina presso il liceo Scientifico Orazio Tedone a Ruvo di Puglia. A nulla sono serviti i soccorsi giunti celermente sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Ragazzo di 14 anni si lancia nel vuoto e muore

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto. Non si scarta alcuna ipotesi. Una di queste è che il 14enne avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto dopo un’interrogazione andata male. L’Ansa riferisce che il ragazzo aveva ricevuto un brutto voto, come la maggior parte dei suoi compagni di classe.

Così tra l’intervallo di una lezione e un’altra, mentre nell’aula non c’era alcun insegnante, è salito sul davanzale della finestra e si sarebbe gettato nel vuoto. Alcuni compagni avrebbero raccontato agli investigatori di averlo provato a fermare senza però riuscirci.