0 Facebook Nancy Coppola mostra la sua casa con le decorazioni per il Natale: “Vi piace?” Spettacolo 2 Dicembre 2021 08:57 Di redazione 2'

A casa di Nancy Coppola il Natale è arrivato in anticipo. Come avviene ormai un po’ ovunque, c’è chi non aspetta più l’8 dicembre per allestire l’albero e montare tutti i vari decori. Così anche la cantante neomelodica ha deciso di trasformare il suo appartamento prima del previsto.

Nancy Coppola mostra il suo albero di Natale

Dopo averlo fatto, Nancy l’ha mostrato a tutti i suoi fan attraverso alcune immagini e un video. La cantante neomelodica si è messa in posa davanti a un albero innevato con palle d’orate, écru e rosa antico. A fare da ‘guardia’ all’albero ci sono due schiaccianoci ad altezza uomo vestiti di bianco e dorato. Ognuno ha due grosse chiavi d’oro. L’albero non è molto grande ma pieno di decori, ci sono fiocchi e tante lucine bianche.

Nancy ha poi mostrato gli addobbi in giro per casa, sopra un mobile nella stessa stanza in cui si trova l’albero ha posizionato altre palle e fiocchi. In casa sua già si respira aria natalizia. La cantante neomelodica ha poi chiesto ai fans cosa ne pensassero delle sue decorazioni: “E’ arrivato il Natale a casa mia. Cosa ne pensate? Vi piace ?”, questa la domanda cui ha aggiunto un ringraziamento a chi si è occupato dell’allestimento. Il post ha ricevuto molti commenti, i decori sono piaciuti a tanti followers della cantante, c’è però chi ha criticato molto questo genere di addobbi.

Gli addobbi di Natale a casa di Nancy Coppola

Nancy Coppola mostra in un video i suoi decori di Natale