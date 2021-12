0 Facebook Cecilia Rodriguez in difficoltà, l’aiuto arriva da Belen: il gesto della show girl per la sorella piccola Spettacolo 2 Dicembre 2021 18:15 Di redazione 2'

Belen Rodriguez interviene per ‘salvare’ la sorella Cecilia. E l’ha fatto attraverso una delle sue seguitissime storie Instagram, dunque potremmo dire un bel ‘favorone’. La show girl è legatissima ai suoi fratelli e oltre a essere loro socia in affari, in passato ha fatto molto per ‘lanciarli’ nel mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez lancia un aiuto alla sorella Cecilia

E adesso la ‘spinta’ di Belu è servita per il profilo Instagram di Cecilia. Secondo quanto raccontato dalla show girl la pagina della sorellina sarebbe bloccata, così ha lanciato un appello ai suoi followers affinché riescano a vedere i contenuti pubblicati dalla piccola di casa Rodriguez.

“Gli algoritmi di Instagram a volte fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina completamente bloccata, molti utenti non riescono a vedere le sue storie e i suoi post. Lei ha un Instagram fortissimo, soprattutto quando fa le storie di moda che mi fanno impazzire. Quindi se volete vedere le sue pubblicazioni attivate le notifiche”, queste le parole di Belen. La show girl nella storia successiva ha indicato come fare per attivare le notifiche.

Un messaggio, quello di Belen, che sarà sicuramente stato gradito da Cecilia, non tutti hanno la fortuna di avere una sorella così seguita sui social. C’è da dire, però, che anche la piccola Rodriguez se la cava con gli oltre suoi 4 milioni di followers.