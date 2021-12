0 Facebook Va da un amico, si sente male e muore. Addio a Lamberto Sanvitale: “Era un padre di famiglia” È morto Lamberto Sanvitale. La vittima si stava recando a casa di un amico. Quest'ultimo ha provato inutilmente a soccorrerlo Cronaca 2 Dicembre 2021 18:15 Di redazione 1'

È andato da un amico per fare dei lavori in casa, poi il dramma improvviso. Un malore, un arresto cardiaco fulminante che ne ha stroncato l’esistenza. Così, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è deceduto Lamberto Sanvitale.

Il 59enne viveva a Giulianova. Sua moglie e i suoi due figli abitavano invece altrove. La tragedia è accaduta davanti al suo amico. Quest’ultimo ha provato anche a rianimarlo prestando i primi soccorsi.

È morto Lamberto Sanvitale

Purtroppo non c’è stato niente da fare. I fatti sono accaduti a Mosciano, in provincia di Teramo. Lamberto aveva avuto già dei problemi cardiaci. È ricordato da tutti come una persona per bene e solare. Oggi si sono svolti i funerali.