Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla fine della storia con Antonino: "Cosa è successo tra noi" Spettacolo 1 Dicembre 2021

E’ Belen Rodriguez a rompere definitivamente il silenzio sulla fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese. Foto e commenti non lasciano spazio a dubbi: l’argentina e il compagno non si sono detti addio. Già negli scorsi giorni sui social erano emerse tracce di un riavvicinamento: like di lei, commenti di Cecilia. Insomma piace fatta ancora una volta.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati insieme

Belen e Antonino si lasciano fotografare per le strade di Milano mentre sono a passeggio con Luna Marì. I paparazzi li beccano mano nella mano e Chi pubblica l’ennesima esclusiva sulla coppia che non è scoppiata. Una crisi però c’è stata. I due sono stati distanti per molto tempo.

Nulla di vero però sul flirt di Belen con Damiano dei Maneskin o sul tradimento di Antonino con una donna dello spettacolo. A separare i due per un poco forse qualche incomprensione. Insomma pare che i due ragazzi siano ritornati più innamorati di prima. Alla domanda del paparazzo sul loro ritorno insieme la Rodriguez ha risposto in maniera secca: “Noi non ci siamo mai lasciati”. Mette così un punto a tutto l’argentina.