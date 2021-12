0 Facebook Dramma al bar, uomo muore davanti agli occhi della moglie: stava preparando il caffè per i suoi clienti Cronaca 2 Dicembre 2021 10:22 Di redazione 1'

Un episodio drammatico è avvenuto in un bar dove un uomo, proprietario e gestore dell’attività da 10 anni, è morto davanti alla moglie mentre preparava il caffè.

Dramma al bar, uomo muore davanti agli occhi della moglie

A Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, si è spento in questo modo drammatico Roberto Lodi, conosciuto anche come Pupo. L’uomo stava preparando il caffè per i clienti, quando ha avuto un malore. La moglie ha lanciato l’allarme e allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morto davanti ai suoi occhi.

Dramma a Fiume Veneto: morto Roberto Lodi

Lo scorso venerdì l’uomo aveva già abito un malore poi il ricovero a Pordenone dove era in attesa di un intervento chirurgico. Purtroppo il quadro clinico molto compromesso non ha permesso di procedere e l’uomo non ce l’ha fatta.