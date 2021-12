0 Facebook Incendio in casa per colpa del phon: Alessandro muore davanti alla fidanzata a 37 anni Cronaca 2 Dicembre 2021 20:31 Di redazione 1'

Un tragico incidente domestico ha tolto la vita ad Alessandro, morto a 37 anni per colpa del phon, davanti alla fidanzata. L’uomo avrebbe lasciato il peon sul divano acceso, scatenando un rogo.

Morto Alessandro Padova

La tragedia, avvenuta a Curtarolo, in provincia di Padova, dove si è sviluppato l’incendio all’interno dell’abitazione, ha devastato la vita della giovane coppia. Alessandro, impiegato come macellaio a Limena, sarebbe morto per via delle esalazioni.

I vigili del fuoco, giunti sul luogo della tragedia, hanno trovato il ragazzo riverso a terra. Hanno provato a rianimarlo, ma non ce l’ha fatta. La fidanzata ha assistito alla scena straziante quando ha visto cosa stesse accadendo.