Lutto a Napoli, è morto ad 87 anni Giuseppe Borrelli per tutti "Nonno Whirlpool" Ponticelli 2 Dicembre 2021

Lutto a Napoli dove in queste ore la città si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe Borrelli, conosciuto dai più come “Nonno Whirlpool”. Borrelli, classe 1934, si è spento nella giornata di ieri all’età di 87 anni, lasciando un grande dolore tra i 320 operai della fabbrica di lavatrici.

Il ricordo della figlia: “Ha indossato la nostra maglia dal primo giorno”

Ex operaio dell’allora stabilimento Ignis Sud, dove entrò nell’agosto del 1964, Borrelli aveva sempre sostenuto, nonostante la pensione raggiunta anni prima, la lotta degli operai della fabbrica Whirlpool di via Argine. Dove lavorava anche sua figlia Carmela che si è sposata proprio con un altro lavoratore dello stabilimento di Ponticelli. Con loro nonno Giuseppe ha lottato fino all’ultimo giorno. Indossando da subito la maglia simbolo della battaglia per il lavoro.

“A mio padre – ricorda, ancora in preda al dolore, la figlia Carmela – che in quella fabbrica ci ha lavorato 35 anni e che ha indossato la nostra maglia dal primo giorno”.