0 Facebook LDA in lacrime ad Amici, il figlio di Gigi D’Alessio crolla: “Non ce la faccio più, cosa devo fare?” Spettacolo 23 Novembre 2021 10:07 Di redazione 2'

L’ultima puntata di Amici ha messo in seria crisi LDA, il figlio di Gigi D’Alessio non ha retto all’ennesima ‘ramanzina’ di Anna Pettinelli, così è crollato in casetta. Il cantante non appena è rientrato ha avuto una vera e propria crisi, ha iniziato a tirare pugni al muro, dicendo sottovoce: “Non ne posso più”.

LDA scoppia in lacrime in casetta

Secondo il figlio di Gigi D’Alessio la Pettinelli l’avrebbe preso di mira. Nell’ultima puntata, infatti, ha dato uno zero ad LDA e questo voto non è stato proprio digerito dal ragazzo che è finito nuovamente in sfida. Dopo i pugni, il giovane, come si è visto nel day time andato in onda lunedì 22 novembre, è scoppiato in lacrime: “Ma io cosa devo fare, cosa devo fare? Ma cosa devo fare. Non ce la faccio più. Zero, ma come si fa. Una settimana dietro quella canzone, zero. Zero e sono di nuovo in sfida, non ho parole. Non ci posso pensare”.

Cosa è accaduto al figlio di Gigi D’Alessio ad Amici

Dopo Christian e Mattia hanno raggiunto LDA e il giovane ha spiegato loro che non resiste più, che si è impegnato molto per questa canzone e non accetta lo zero: “Zero, zero, è da una settimana che sto dietro a sta canzone. Zero, zero. Non ce la faccio più Mattì, basta basta. A questo punto mi viene da pensare che lei non sappia scindere la persona da quello che sale sul palco. Ma io cosa devo fare? Ogni settimana in sfida, oh tutte le settimane. Tutte, tutte in sfida. Se io prendevo 0,5 non stavo in sfida”.

Secondo Mattia quel voto gli sarebbe stato dato per quanto accaduto con Rudy Zerbi, ma il figlio di Gigi D’Alessio non ascolta ragioni: “Zero significa che io non sono salito sul palco. Fammi cantare il pezzo di Lorella, mi metti uno però voglio che valuti come ho cantato, come sono stato”. I compagni hanno poi provato a calmarlo, ma non hanno ottenuto i risultati sperati. Il piccolo D’Alessio è in crisi.