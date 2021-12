0 Facebook Grande Fratello Vip, Alex e Soleil si chiudono in sauna: si lasciano andare e scoppia l’amore Spettacolo 30 Novembre 2021 11:25 Di redazione 2'

Non si trattengono più Alex Belli e Soleil Sorge. I due protagonisti della casa del Grande Fratello Vip si lasciano andare dopo la diretta del lunedì. Le confessioni del concorrente sono davvero significative e lasciano intendere che ci possa essere qualcosa di più nonostante le telecamere.

Pur essendo lui sposato con la moglie Delia Duran, Alex Belli questa notte, subito dopo la puntata, è crollato. Ha dichiarato i suoi sentimenti a Solei.”Pensavo di poterti gestire, non ce la faccio”. Tutto nasce dalla diretta, quando Belli conferma a Signorini: “Tu pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amicizia?”.

Alex Belli e Soleil Sorge, esplode la passione nella notte

Alex in particolare spiega cosa prova “Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? – dice – Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa”. “Perché mi vuoi far dire questa roba qui? – si sfoga ancora Belli, che fa di tutto per evitare di pronunciare ad alta voce le sue sensazioni – Leggi i miei occhi, ti prego, sai già tutto. Tu vuoi farmi dire tutto. Siamo su un treno ad alta velocità che non riusciamo forse nemmeno più a gestire. Non c’è una conclusione tra noi. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado via da qui. In questo secondo caso ti lascerei fare il tuo percorso e sono sicuro che staresti molto meglio. Non voglio segnarti con le mie vicende che non ti appartengono e mi dispiace. Tu in due settimane mi dimentichi. Se una cosa non la puoi gestire forse è meglio che vai via. E io ripeto che non riesco più a gestire la nostra cosa che abbiamo. Maledetta che non sei altra”.