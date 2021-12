0 Facebook Napoli ricorda Maradona, a Fuorigrotta arriva la nazionale Argentina: l’annuncio di Adl Fuorigrotta 30 Novembre 2021 13:55 Di redazione 1'

Per il momento è solo una suggestione, ma dopo l’annuncio del patron del Napoli i tifosi incominciano ad ingolosirsi per la affascinate torneo in memoria del Pibe de Oro. Si tratta della prima Maradona Cup quella che potrebbe vedere andare in scena, all’arena di Fuorigrotta intitolata da un anno all’indimenticabile Diez, un match mai disputato prima d’ora : ovvero il Napoli contro la nazionale di calcio Argentina.

“Stiamo lavorando – ha spiegato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in diretta con America tv, allo Show del Futbol con Hugo Maradona al suo fianco – con il Ministro degli Esteri, Di Maio e con l’ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare il 24 maggio 2022, qui nel suo stadio, la partita tra il Napoli e la Nazionale argentina per quella che chiameremo the first Maradona Cup”. Mentre, per il Corriere dello Sport, alla grande festa potrebbe essere presente a Napoli anche il neo pallone d’Oro Leo Messi.