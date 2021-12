0 Facebook Belen Rodriguez pubblica le foto di Luna Marì: il dettaglio che non sfugge ai fan su Antonino Spinalbese Spettacolo 29 Novembre 2021 15:24 Di redazione 2'

E’ da quando ha dato alla luce la figlia, Luna Marì, che Belen Rodriguez pubblica in continuazione foto della bambina. Il dettaglio sulla piccola è subito emerso e i follower non hanno potuto fare a meno di notarlo. La piccolina è identica al papà. L’argentina e l’ormai ex compagno hanno avuto la bimba nel mese di luglio e da subito è partito il sondaggio sulle somiglianze.

Belen Rodriguez pubblica le foto di Luna Marì

In molti hanno scritto sotto ai post della bimba pubblicati sia dalla mamma che dal papà che Luna Marì somiglia ad Antonino. In generale le femmine somigliano molto ai papà, ma in questo caso l’argentina ha voluto replicare. La sua riposta arriva con degli scatti protagonisti delle ultime Instagram Stories. La frecciatina all’ex compagno è servita.

Belen e Antonino si sono lasciati, anche se non si conoscono i dettagli della rottura. Arriva quindi come una piccola stoccata questa risposta della soubrette che pubblicando una sua foto da piccola scrive: “Una Belen molto piccola”. Insomma l’argentina vuole mostrare ai suoi fan che la piccolina somiglia a lei e non all’ex. Di fatti nelle Stories c’è anche uno scatto del viso di Luna. Secondo voi chi ha ragione?