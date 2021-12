0 Facebook Frijenno Magnanno, se cerchi il crudo di pesce devi andare ad Arzano Mangiare a Napoli 29 Novembre 2021 12:41 Di Luca Morieri 2'

Hai voglia di mangiare crudo di pesce di qualità? Ti raccontiamo una nostra esperienza assolutamente positiva.

Siamo ad Arzano, vicino Napoli, precisamente da Frijenno Magnanno e abbiamo trovato qualità e servizio dagli elevati standard.

Appena entri nel locale si riesce a comprendere il suo concept, forno delle pizze a legna tradizionale napoletano e a seguire in bella mostra ostriche, taratufi, gamberoni rossi, scampi e mazzancolle. Per le aragoste e gli astici invece una magnifica vasca che ne fa apprezzare la freschezza (vive).

Da non perdere i crudi di pesce adagiati su cascate di ghiaccio, frutti di mare, crostacei, tartare di tonno e uno sfilettato di pezzogna che è un’opera d’arte solo a vederla.

Anche i primi, con porzioni abbondanti, sono preparati come da tradizione e con prodotti di qualità. Noi abbiamo provato il risotto con gamberi rossi e limone, un piatto delicato e maestralmente bilanciato. La chicca del menu? Qualità presente in ogni piatto che ci è stato presentato.

I secondi, dal pescato del giorno alla più richiesta frittura di gamberi e calamari, non deludono le aspettative. Inoltre per chi non avesse voglia di mangiare cucina da ristorante, il locale propone un’ottima pizza.

Carmine Donzetti e la moglie Carla, ti fanno sentire a casa, Frijenno Magnanno è un locale che ti accoglie e non ti fa sentire mai fuori posto.

Riteniamo che sia una tappa da non perdere per chi ama questo tipo di cucina. I prezzi sono anche abbastanza ragionevoli considerata la qualità!