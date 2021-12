0 Facebook Romina Power, le parole strazianti per la figlia Ylenia: “Non smetterò mai di cercarti” Spettacolo 29 Novembre 2021 12:48 Di redazione 2'

Non si dà pace Romina Power e, a distanza di anni, scrive per la figlia Ylenia Carrisi parole strazianti. Sarebbe stato il suo compleanno oggi, avrebbe compiuto 51 anni e la mamma non può non dedicarle una lettera.

La lettera di Romina Power per il compleanno di Ylenia Carrisi

Tantissimi i post pubblicati dalla cantante per ricordare Ylenia, scomparsa il 31 gennaio 1994. Collage di foto e poi le parole che straziano il cuore:

“Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di queste madri non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”.

Anche Yari Carrisi, figlio di Romina Power e Al Bano, condivide foto e cuori nel giorno del compleanno della sorella scomparsa. Dediche che lasciano un segno nel cuore dei follower.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Emergono di tanto in tanto dettagli e retroscena sulla scomparsa di Ylenia Carrisi. I fatti però sono questi: la ragazza è scomparsa da New Orleans poco dopo aver compiuto 23 anni. Si trovava all’hotel Le Dale insieme a un artista di strada, Masakela. L’uomo, arrestato nel 94, fu poi rilasciato per mancanza di prove.

Credibile è la versione di un guardiano notturno dell’Aububon Aquarium of the America, il quale ha raccontato di aver visto una ragazza buttarsi nelle acque del Mississipi. La giovane corrisponderebbe alla descrizione di Ylenia Carrisi. Lo stesso Al Bano ha sempre ritenuto credibile questa versione. Ovvero la ragazza si sarebbe volontariamente gettata nel fiume per non riemergere mai più. Nessun corpo però, corrispondente all’identità della ragazza, è mai stato ritrovato nel fiume.

