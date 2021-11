0 Facebook Variante Omicron in Campania, intera famiglia in isolamento. De Luca: “Massima prudenza” Cronaca 27 Novembre 2021 18:07 Di redazione 2'

Un cittadino campano, di ritorno dall’Africa australe, e’ risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Per ora sono stati riscontrati solo lievi sintomi. A renderlo noto è la Regione Campania. Si è provveduto subito a mettere in isolamento tutti i contatti. Nel contempo si sta procedendo al sequenziamento del virus, per accertarne la tipologia e comprendere se si tratti della variante Omicron.

Sospetto caso di variante Omicron in Campania

“In relazione alla vicenda dl nostro concittadino tornato da Paesi africani e tenuto conto delle notizie di questi giorni relativi alla variante ‘Omicron’, sono state tempestivamente adottate tutte le necessarie misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificare la sua natura con certezza. Anche questo episodio ci invita, ancora una volta, a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall’uso della mascherina che in Campania, è giusto ricordarlo, è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è garantito il distanziamento. Si ribadisce, inoltre, la necessità che venga esercitato massimo controllo da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali, anche sanzionatorio, nei confronti di chi non ottempera all’osservanza dell’ordinanza della Regione”, queste le parole di Vincenzo De Luca in una nota.

Bollettino Covid-19 in Campania

Intanto in Campania, nelle ultime 24 ore, sono in crescita i contagi da Covid-19 ed è in lieve aumento anche l’occupazione in terapia intensiva. Si sono registrati 1.154 positivi al Coronavirus e 6 decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 29.695. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 25 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 298 occupati.