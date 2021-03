0 Facebook La regione Campania compra il vaccino Sputnik, l’accordo con un fondo russo: il via dopo l’ok delle agenzie del farmaco La regione Campania compra il vaccino Sputnik. Il Governarore De Luca ha chiuso un accordo che si concretizzerà dopo l'ok di Ema ed Aifa Politica 26 Marzo 2021 12:14 Di redazione 1'

Svolta per l’approvvigionamento di vaccini in Campania. La Regione, attraverso la Soresa, ha fatto un accordo con un fondo finanziario russo per l’acquisto del vaccino Sputnik. Il patto dovrebbe concretizzarsi dopo il via libera dell’European Medicines Agency (EMA) e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Nello specific la Soresa ha avviato una trattativa con l’operatore economico Human Vaccine, a sua volta rappresentato dal fondo d’investimenti diretti Rdif. Come riportato da Il Mattino, due giorni fa c’è stato l’ok di Mauro Ferrara, Segretario di Giunta di Regione Campania e Direttore Generale facente funzione di Soresa SpA.

La regione Campania compra il vaccino Sputnik

Ovviamente, l’ente che si occupa degli approvvigionamenti sanitari per la regione, ha avuto – lo scorso 2 marzo – il via libera dalla Giunta presieduta dal Governatore Vincenzo De Luca. Human Vaccine è stato l’unico operatore che ha risposto alla ‘chiamata’.