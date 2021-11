0 Facebook Dolore a Saviano per la giovane Nancy Strocchia, morta a 18 anni a causa di un malore News 26 Novembre 2021 11:06 Di redazione 2'

Una notizia ha sconvolto la comunità di Saviano, la morte di una giovane di soli 18 anni che è arrivata improvvisamente. E’ scomparsa così Nancy Strocchia, un malore che non le ha lasciato scampo. A riportare quanto accaduto alla ragazza è La Provincia Online.

Saviano piange Nancy Strocchia

Un malore fulmineo contro il quale nulla hanno potuto i medici che hanno provato a salvarle la vita. La notizia della scomparsa di Nancy Strocchia è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza e la sua famiglia.

A ricordarla è il dirigente scolastico del liceo Rita Levi-Montalcini, la scuola che frequentava Nancy: “Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano. Nancy non era solo bellissima, aveva cuore, aveva intelligenza, era innamorata della vita e del suo mondo. Siamo affranti ed increduli, non sappiamo trovare parole per consolare i genitori e la famiglia, non abbiamo frasi per spiegare ai compagni il perché di questa tragedia. Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo”.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli: “Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico”. Ma anche tanti amici hanno voluto esprimere dolore per la perdita di Nancy: “Non si può perdere la vita a solo 18 anni, è inaccettabile. Riposa in pace cara Nancy, che la terra ti sia lieve“.