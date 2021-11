0 Facebook Dramma a prima mattina in casa, si alza dal letto e muore d’infarto a 45 anni: era in casa con la moglie Cronaca 27 Novembre 2021 10:04 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella accaduta in una casa a Falconara, in provincia di Ancona. Un uomo è deceduto poco dopo essersi alzato per andare a lavorare. Come ogni mattina, nell’appartamento di via Marsala, è suonata la sveglia.

Si sveglia a prima mattina e muore d’infarto davanti alla moglie

La vittima, 45 anni, era in casa con la moglie. Si è alzata e ha avvertito subito un improvviso malore. La compagna ha chiamato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. A portarlo via probabilmente un infarto fulminante.

Secondo una prima ricostruzione pare che il 45enne avesse acceso la tv per guardare i titoli del telegiornale prima di andare a fare colazione e l’arresto cardiaco sarebbe arrivato proprio quando era ancora a letto. Sotto choc la moglie che ha visto morire il marito sotto i suoi occhi.