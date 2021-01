0 Facebook Forte esplosione a Napoli davanti all’ospedale del Mare: Covid Center evacuato Cronaca 8 Gennaio 2021 08:30 Di redazione 2'

Una forte esplosione si è verificata alle prime luci di questa mattina nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli Est. Sono in corso gli accertamenti per determinare la causa che ha generato l’esplosione. Al momento non si esclude la pista dolosa e le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini.

Forte esplosione a Napoli davanti all’ospedale del Mare: Covid Center evacuato

L’implosione ha generato una voragine di circa 2000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri. I Vigili del Fuoco sono sul posto e benché la voragine abbia inghiottito alcune auto, al momento pare che non siano state coinvolte persone.

In tutto l’Ospedale del Mare al momento è interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina principale ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale.

Nel più breve tempo possibile l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica. Al momento non c’è alcun elemento che induca a fare pensare ad un atto doloso.

Qualsiasi ulteriore aggiornamento sarà trasmesso a mezzo comunicato stampa dall’ASL Napoli 1 Centro

GALLERY

IL VIDEO