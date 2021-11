Professore aggredito e minacciato nella stazione di fai schif’, si Nun te stai zitt te schiatt nu curtiell dint’ a panza… Lo scorso 25 novembre l’uomo è stato prima insultato e poi aggredito mentre si recava a scuola. A raccontare la sua tragica esperienza esproprio lui.

Il protagonista della vicenda è Marco Maria Taglialatela che ha scritto sui social:

“Stu Ric****ne ‘e m****a, fai schif’, si Nun te stai zitt te schiatt nu curtiell dint’ a panza…La sintesi di una aggressione avvenuta stamattina mentre mi recavo a scuola dove avrei parlato di violenza sulle donne. Il tutto nell’indifferenza di quanti e quante passavano ed ascoltavano e proseguivano”.

“Quest’uomo sui 50 anni BIANCO ITALIANO CAMPANO mi ha aggredito prima verbalmente poi cercando di farmi cadere infilando i suoi piedi tra le mie gambe mentre camminavo sotto la stazione di piazza Garibaldi a Napoli in pieno giorno”.

“È nato uno diverbio, cercavo di tenere testa agli insulti per non mostrare paura e debolezza, poi si è avvicinato facendo il gesto di prendere qualcosa dalla tasca o dal pantalone, non ricordo, dicendomi che se avessi continuato mi avrebbe “schiattato nu curtiell dint’ ‘a panza”. Non c’era nessun presidio di forze dell’ordine nelle vicinanze”, racconta infine.