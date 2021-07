0 Facebook Ilary Blasi si racconta: “Una coppia davanti alle difficoltà è normale che si unisca” Spettacolo 24 Luglio 2021 10:59 Di redazione 2'

Ilary Blasi ha raccontato per quale motivo si è presa una pausa dalla televisione. La show girl ha scelto per qualche tempo di non condurre programmi lungi e impegnativi e in un’intervista al magazine “F” ha spiegato cosa l’ha spinta a questa scelta.

Perché Ilary Blasi non conduce più il Grande Fratello Vip

La scelta sarebbe coincisa con l’addio di Francesco Totti al mondo del calcio: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore – ha spiegato – e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri”. Ilary ha voluto stare al fianco del marito in questo momento di transizione: “Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Quello di Ilary Blasi non è stato un vero e proprio lascito, ha preferito dedicarsi a programmi meno lunghi, ma la decisione non sarà duratura. La show girl è molto legata al suo lavoro e non è detto che non decida di tornare in prima linea: “È una questione di libertà, anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.