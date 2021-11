0 Facebook Sparatoria al Roxy Bar, parla il titolare: “Sono una vittima. Mia figlia mi ha detto andiamocene via” Arzano 26 Novembre 2021 13:37 Di redazione 2'

“Io sono una delle vittime di questa brutta storia. Adesso non so neanche cosa devo fare” sono queste le parole, rilasciate nel pieno delle lacrime al Corriere dell Sera, di Armando il titolare del Roxy Bar di Arzano, comune a nord di Napoli, che nella sera di mercoledì è stato a suo malgrado protagonista di una terribile sparatoria dallo stampo quasi terroristico col bilancio di ben 5 feriti: difatti solo per cause fortuite non si è sfiorata una vera e propria strage di camorra.

La forza e la paura del titolare: “”Io e mia moglie eravamo dietro al bancone”

“Io e mia moglie – racconta Armando – eravamo dietro al bancone e appena abbiamo sentito i primi due spari ci siamo buttati a terra. L’ho tirata giù io. Sono stati alcuni interminabili momenti fin quando abbiamo capito che i sicari se n’erano andati. Quando ci siamo rialzati c’era sangue ovunque. Uno dei feriti era mio zio – stava prendendo un caffè mentre parlava con mia moglie“. Lo stesso è difatti uno dei due innocenti rimasti feriti nel corso del raid.