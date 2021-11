0 Facebook Agguato camorristico nel bar ad Arzano: chi sono le persone colpite, 5 feriti Cronaca 25 Novembre 2021 09:45 Di redazione 1'

Agguato di stampo camorristico lo scorso mercoledì sera intorno alle 20 ad Arzano, in provincia di Napoli. Sono 5 le persone rimaste coinvolte nella sparatoria e ferite. Tra queste due innocenti che si trovavano nel locale per una consumazione.

Tra i feriti, come rendono noto i Carabinieri, Salvatore Petrillo, quasi probabilmente obiettivo dei killer. Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine è il nipote del boss Cristiano. Protagonista delle cronache dopo aver sfilato in Ferrari per le strade di Arzano per la comunione del figlio benché fosse ai domiciliari.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.