0 Facebook Marito scopre infedeltà a causa di un video di Gigi D’Alessio, la Sony risarcisce la donna Spettacolo 26 Novembre 2021 13:12 Di redazione 2'

A sua insaputa è comparsa in un videoclip di una canzone di Gigi D’Alessio mentre si trovava in strada con il suo amante. E’ accaduto a una donna di Napoli, che quando ha visto il filmato non riusciva a credere di essere stata immortalata proprio mentre tradiva il marito.

Compare con il suo amante in un video di Gigi D’Alessio, risarcita signora

Durante le riprese di “Oj nenna né”, la donna era in strada con l’amante ed è stata ripresa senza saperlo. A causa del videoclip la sua relazione extraconiugale sarebbe stata scoperta, causandole non pochi problemi personali. Così ha deciso di rivalersi con la casa discografica chiedendo i danni. E adesso la Sony, secondo quanto stabilito dai giudici, dovrà pagare. “Laddove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità”, queste le motivazioni espresse nella sentenza della Corte d’Appello dai giudici e riportate dal Sole 24 ore.

La Sony inizialmente non voleva pagare la signora poiché riteneva che i danni non fossero dovuti in quanto quest’ultima avrebbe fissato per qualche secondo la telecamera dando, a detta loro, un consenso tacito. I giudici non sono della stessa opinione e hanno così stabilito che la casa discografica dovrà risarcire la signora.

Il video della canzone