L'eredità di Diego Maradona, cosa è successo con la sua fortuna a un anno dalla morte News 25 Novembre 2021

E’ trascorso un anno dalla morte di Diego Armando Maradona ma ancora non si è concluso il processo per la successione dell’eredità iniziato dai figli e ancora non si conosce il reale valore del patrimonio del campione argentino.

L’eredità di Diego Armando Maradona

L’eredità dell’ex calciatore è praticamente divisa in diversi paesi del mondo tra soldi, beni e proprietà tra Cuba, Dubai, Italia, Venezuela, Bielorussia, Messico, Stati Uniti ed Argentina. Sono ancora in corso inoltre gli accertamenti di paternità avviati da Magalì Gil e Eugenia Laprovittola che dicono di essere figlie naturali di Diego Armando Maradona. Per cui ancora non si sa tra quanti figli andrà diviso il patrimonio del Diez.

A quanto ammonta il patrimonio di Diego Maradona

Fino a questo momento si sa che ci sono beni registrati a nome di Maradona per un valore di sei milioni di dollari, ma secondo alcuni esperti del settore la stima è di ben altro valore e si aggirerebbe sui 500milioni di dollari. E una gran parte di questi soldi sarebbe in nero e gestita da Matìas Morla. Tra le proprietà c’è la casa che Maradona ha regalato ai suoi genitori, che varrebbe 900mila dollari. Ma sono molte altre le proprietà immobiliari di Maradona. Ci sono poi le automobili, tra queste una Bmw il cui valore supererebbe i 190mila dollari.

C’è il famoso anello che Maradona indossava sempre, che vale all’incirca 300mila dollari. A tutto questo si aggiungono le quote di diverse società sparse per il mondo. In più pare che Maradona proprio poco prima della sua morte ha ricevuto una discreta somma per i diritti della serie televisiva sulla sua vita “Maradona: Sueño bendito”, trasmessa recentemente su Amazon. Il campione argentino avrebbe ricevuto un milione di dollari, ma c’è chi ritiene che avrebbe avuto una somma almeno sei volte superiore.