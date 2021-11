0 Facebook Belen Rodriguez e il tentativo di pace con Antonino Spinalbese, interviene anche Cecilia Spettacolo 25 Novembre 2021 20:09 Di redazione 2'

Dopo le ultime voci sulla rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ne arriva un’altra che lascerebbe intravedere una speranza di riappacificazione. Uno degli ultimi gossip parlava di un presunto tradimento come causa della separazione, nello specifico di una infatuazione che l’hair stylist avrebbe avuto per un’altra. Come sempre nulla di confermato.

Il gesto di Belen Rodriguez per Antonino Spinalbese

Che però tra Belen e Antonino sia accaduto qualcosa appare sempre più evidente. Adesso, però, è la Rodriguez a fare un passo che potrebbe essere letto come un tentativo di riavvicinamento. La show girl argentina ha messo like a una foto del giovane su Instagram. Un gesto ‘importante’ poiché fino ad ora sui social non c’era più stato alcun cenno di vicinanza.

Se a questo si aggiunge il fatto che Cecilia Rodriguez ha commentato uno scatto di Antonino scrivendogli “questa camicia non è mi è nuova” e lui ha risposto con un cuore, un riavvicinamento potrebbe essere probabile. Tutti sanno come la famiglia Rodirguez sia unita e si difenda in ogni difficoltà, così se la sorella di Belen ha voluto commentare una foto dell’hair stylist, potrebbe essere che la show girl abbia dato la sua ‘approvazione’ e la possibile pace fatta ne sarebbe il motivo.