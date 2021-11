0 Facebook Portici piange il piccolo Adriano: “Ci hai insegnato come sorridere alla vita” Cronaca 24 Novembre 2021 17:44 Di redazione 2'

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Portici, una di quelle notizie che non si dovrebbero leggere, che spezzano il cuore. Una piccola vita è stata strappata troppo presto. E’ deceduto un bambino di nome Adriano.

Lacrime a Portici per la morte del piccolo Adriano

Il piccolo combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia con la quale ha affrontato la dura battaglia, non ce l’ha fatta. La notizia della morte di Adriano è iniziata a circolare nei vari gruppi social legati al territorio.

A esprimere tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Adriano, è stato il mister della Scuola Calcio Atletico Portici: “Mi avete chiesto chi fosse ed io vi dico che Adriano è un grande UOMO in un corpicino da bambino che ci ha insegnato nonostante mille sofferenze come si sorride alla VITA. Non esiste una parola che indichi il genitore che sperimenta una delle esperienze più dolorose e laceranti, ovvero la perdita di un figlio. Si sceglie quindi il silenzio in mancanza di parole per approssimarsi a questo dolore, e noi oggi restiamo in silenzio per far sentire la nostra vicinanza e la nostra profonda tristezza alla famiglia Mitilini. Ciao Leone AM8″.

Ma sono tantissimi i messaggi di dolore per Adriano, la sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di chiunque l’abbia conosciuto.