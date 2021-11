0 Facebook Entra in un ristorante per rubare, si ubriaca e si addormenta: arrestato dai carabinieri Cronaca 24 Novembre 2021 18:11 Di redazione 2'

Avrebbe dovuto mettere a segno un furto all’interno di un ristorante, ma alla fine ha iniziato a bere, si è ubriacato, si è addormentato ed è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a Ostia, dove un uomo si era introdotto con un complice nel locale per fare razzia di cibi, vini e liquori.

Entra in ristorante per rubare, si ubriaca e si addormenta: arrestato

Quando il ‘collega’ è andato via, lui si è intrattenuto a bere diverse bottiglie della refurtiva, finché non si è addormentato. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno trovato l’uomo, un 38enne di origini tunisine già noto alle forze dell’ordine, che dormiva. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza hanno ricostruito l’accaduto, verificando che il ladro si fosse introdotto nel locale in quel momento chiuso, mettendo a soqquadro gli ambienti e riuscendo a rubare – oltre a derrate alimentari e bevande – un microonde e attrezzatura da lavoro, per un valore di diverse migliaia di euro.

Il suo complice è scappato con metà della refurtiva, mentre il trentottenne è stato tentato dai liquori. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e, all’esito del giudizio direttissimo, lo ha ritenuto colpevole condannandolo alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione.