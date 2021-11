0 Facebook Giuseppe muore, sul manifesto funebre il necrologio singolare: “Volevo raccontate un’altra storia” Cronaca 24 Novembre 2021 08:08 Di redazione 1'

E’ morto a 66 anni, Giuseppe Giuca, per complicazioni legate al Covid. Singolare il suo necrologio. Racconta di una storia che purtroppo è comune a molte persone e che fa male.

Il manifesto funebre di Giuseppe Giuca

“Se avessi creduto alla pandemia, se avessi creduto al Covid, oggi racconterei un’altra storia, ma non questa storia…”, si legge sul manifesto funebre della vittima di Belvedere, frazione di Siracusa. Deceduto proprio per complicanze legate al virus.

Il necrologio è sia il racconto di Giuseppe che un monito ai No Vax. Se si fosse vaccinato, come riporta ragusanews.com, forse questo non sarebbe accaduto. L’uomo, quando ha capito che ormai non c’era più nulla da fare, “avrebbe chiesto espressamente alla sua famiglia di fare scrivere il messaggio nel necrologio”. La famiglia ha espresso il desiderio e il manifesto è diventato virale.