È morto Don Antonio Paladino, ex cappellano di Monaldi e Pascale È morto Don Antonio Paladino. Tantissimi i messaggi d'affetto per il parroco ricordato come una persona per bene, dolce e sempre disponibile News 23 Novembre 2021 22:31

Tanta la commozione ai funerali che ci sono stati oggi presso la cappella Cangiani. L’addio a Don Antonio Paladino è stato dato tra le lacrime e il dolore per la scomparsa di una persona per bene e sempre disponibile. È lutto a Napoli per chi ha svolto il proprio dovere da cappellano presso gli ospedali Monaldi e Pascale del capoluogo campano.

La triste notizia è stata data da Padre Rosario Mauriello, superiore provinciale della comunità camillana. Don Paladino era stato sottoposto di recente a un delicato intervento chirurgico. Come riportato da Fanpage, un’operazione per una frattura sottocapitata al collo femorale sinistro. Un post operatorio che è sembrato sereno fino a un’infezione rivelatasi fatale. Don Paladino, 85 anni, è deceduto presso la sala d’isolamento del Monaldi – Cotugno.

Sono stati tanti i messaggi d’affetto per lui. Il ricordo di chi lo ha conosciuto e vissuto. Una vita dedicata alla sua comunità. Un percorso tutto basato sulla religione e il suo messaggio cristiano. Ovvero l’impegno per il prossimo, per il più debole, per il bisognoso. Nello specifico il conforto ai malati e ai loro familiari.