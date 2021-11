0 Facebook “Chiuso per adozione”, cartello su salumeria a Napoli diventa virale: serrande abbassate “finalmente diventiamo genitori” News 23 Novembre 2021 09:17 Di redazione 2'

E’ bastato poco tempo perché il cartello esposto su un noto negozio di alimentari a Napoli, in via Chiaia, diventasse virale sui social. Il manifesto, affisso sulla saracinesca abbassata del negozio, recita: “Chiuso per adozione“.

Negozio chiuso per adozione a Napoli, il cartello virale sui social

“Finalmente diventiamo genitori”, queste le parole che la coppia di titolari ha scritto su un cartello in cui informa i clienti di una momentanea chiusura per motivi personali. Ragioni più che importanti, marito e moglie infatti, si sono allontanati da Napoli per andare a conoscere il figlio che è stato dato loro in adozione. E proprio queste ragioni hanno commosso i tanti passanti che si sono fermati a fotografare quel foglio.

Clienti, che conoscevano la loro storia, ma anche tante altre persone che hanno voluto condividere la gioia di una coppia che probabilmente da anni aspettava questo momento. La trafila dell’adozione, infatti, ha tempi che sono purtroppo ancora troppo lunghi. E questa famiglia dopo avercela finalmente fatta, non ha esitato nemmeno un minuto a rendere nota l’emozione provata. Non ci resta che augurare buona fortuna a marito e moglie e dare un grande benvenuto al/lla piccolino/a in arrivo.