0 Facebook Marito e moglie morti nella villetta esplosa, il presagio: “Noi moriremo insieme” Cronaca 20 Novembre 2021 18:55 Di Fabiana Coppola 1'

Un presagio che si è avverato. Mario e Giuseppina sapevano che sarebbero morti insieme e così è stato. I due coniugi sono finiti nell’esplosione della villetta nella frazione di Cancello Scalo (San Felice a Cancello). Il marito è morto sotto le macerie. La moglie era stata estratta viva, ma è morta in ospedale.

Il parroco, don Giuseppe De Rosa, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ha appena sentito al telefono uno dei figli, Pasquale. “Mi ha confermato la notizia atroce che girava in paese dalle prime luci dell’alba, non volevo crederci. Mario e Giuseppina erano una parte di me, della mia parrocchia. Della nostra comunità.

Mario aveva le chiavi della parrocchia, era la mia quotidianità. Accanto a me quando dicevo messa, pronto a pagarmi le bollette. A tenermi a posto la contabilità. E Giuseppina? Lei faceva parte del gruppo di aiuto, faceva le pulizie in chiesa. Dicevano spesso: moriremo insieme”. E alla fine così è stato.