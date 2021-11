0 Facebook “Questa è casa mia”: nonnina va dalla figlia e le occupano l’appartamento Cronaca 22 Novembre 2021 19:56 Di redazione 1'

Nonnina, 90enne, lascia la sua casa a Napoli – temporaneamente – per motivi di salute e va dalla figlia in Irpinia ma al ritorno in città la triste scoperta: l’abitazione è stata occupata da alcuni abusivi che hanno persino cambiato la serratura.

Il caso

A raccontare la spiacevole vicenda della prof 90enne, accaduta a pochi passi dalla centralissima Piazza del Plebiscito, è stato oggi il quotidiano Il Mattino, mentre gli occupati, illegittimi avrebbero cambiato anche l’arredo dell’abitazione. L’anziana si era trasferita per un pò di tempo dalla figlia, fuori Napoli, al fine di ricevere assistenza per alcuni problemi di salute e al ritorno avrebbe appreso dell’occupazione.

L’evento è diventato in seguito pubblico dopo una denuncia di un sacerdote della zona di Pizzofalcone che ha chiarito, fin da subito, che non si tratta neanche di un caso insolito per l’area o quanto meno isolato. Mentre oggi il caso, con tanto di foto di probabili occupanti abusivi, è stato ripreso anche dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. “Lo Stato intervenga con decisione” ha spiegato lo stesso via social.