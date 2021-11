0 Facebook Acerra, dramma nel supermercato: donna si sente male e muore Muore in un supermercato ad Acerra. SI è recata a fare la spesa, poi il malore improvviso che le ha stroncato la vita. Soccorsi sul posto Cronaca 14 Novembre 2021 12:20 Di redazione 1'

Tragedia ad Acerra, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Napoli Today, una donna si è sentita male ed è deceduta. I fatti sono avvenuti in un supermercato.

Il dramma è accaduto in corso Italia. Sul posto sono giunti i soccorsi. L’allarme è stato dato dal personale del market e dagli altri clienti presenti in quel momento. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla.

L’episodio ha sconvolto l’intera comunità. Tanti i messaggi per la vittima, appena 60enne. Il malore sopraggiunto all’improvviso mentre la donna era dentro il supermercato, non le ha lasciato scampo.