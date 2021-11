0 Facebook Maria De Filippi attacca il figlio di Gigi D’Alessio: “Ora vai in sfida ma le pa..e le hai lasciate a casa?” Spettacolo 21 Novembre 2021 17:40 Di redazione 2'

Maria De Filippi su tutte le fuori con LDA, Luca D’Alessio, figlio de noto cantante neomelodico. Il ragazzo è finito nuovamente in sfida, ma un caso collega, Albe, ha voluto prendere il suo posto. A quel punto la conduttrice di Amici non ci ha visto chiaro e ha chiesto spiegazioni. Ne è uscito un dibattito in cui la padrona di casa ha asfaltato il figlio di Gigi.+

Maria de Filippi attacca LDA, Luca D’Alessio

Così la conduttrice, quando ha capito che Luca era d’accordo con Albe a sottrarsi alla sfida, non ci ha visto più:

“Dunque tu stai dicendo che la tua insegnante sbaglia, le stai dicendo in faccia: “Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte. E al posto di LDA vado io in sfida’. E tu LDA, non dici nulla? Ma le pa++le nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare”.

“Luca, scegli di fare il cantante e vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni. Ragazzi, ma di cosa parlate? Hai contestato lo zero? Bene, ma non ti fare difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnate“.