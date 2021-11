0 Facebook Denise Esposito compie gli anni, il gesto speciale di Gigi D’Alessio per la compagna Spettacolo 21 Novembre 2021 09:13 Di redazione 1'

Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio ha compiuto 29 anni e ha condiviso una foto della festa sui social. Con lei il cantante napoletano ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con con Anna Tatangelo. I deus diventeranno genitori a gennaio quindi Gigi sarà per la quinta volta padre.

Denise Esposito compie gli anni: gli auguri di Gigi D’Alessio

Un compleanno speciale quindi per Denise Esposito che ha festeggiato in casa con palloncini colorati, torta floreale e a più piani personalizzata col suo nome. Un look sexy nonostante la gravidanza. La ragazza ha postato la foto con cura: tagliando il pancione. La ragazza ha scritto: “19 novembre, la vita è fatta di piccoli momenti come questo”.

Tantissimi gli auguri, ma spicca quello del compagno Gigi D’Alessio: “Auguri amore mio” con tanto di maxi cuori azzurri, probabilmente riferiti all’arrivo del maschietto.